В Киеве ветераны войны будут получать от 20 до 30 тысяч гривен ежегодно

В целом, финансовая помощь в следующем году будет увеличена более чем на 1 миллиард гривен для 100 тысяч киевлян – лиц с инвалидностью, малообеспеченных, многодетных семей, ветеранов АТО и российско-украинской войны.
В Киеве 60 тысяч горожан оказались в сложных жизненных обстоятельствах после начала полномасштабного вторжения фашистских войск РФ в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
В четверг, 10 ноября, на заседании Киевсовета депутаты приняли решение об увеличении в полтора раза материальной помощи киевлянам, которые в результате войны, оказались в затруднительном положении.
Кроме того, в следующем году из бюджета столицы киевляне-участники АТО и ветераны российско-украинской войны первой группы инвалидности будут ежегодно получать 30 тыс. грн, второй группы – 20 тыс. грн.
В частности, сегодня на заседании депутаты Киевсовета на 10 тыс. грн. увеличили размер ежегодной материальной помощи киевлянам-ветеранам.
Увеличение выплат состоится в следующем году и предусмотрено городской целевой программой "Забота. Навстречу киевлянам".
В целом, финансовая помощь в следующем году будет увеличена более чем на 1 миллиард гривен для 100 тысяч киевлян – лиц с инвалидностью, малообеспеченных, многодетных семей, ветеранов АТО и российско-украинской войны.
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