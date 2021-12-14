В Киеве весь день будет идти дождь: прогноз погоды на вторник, 14 декабря

В Киеве весь день будет идти дождь: прогноз погоды на вторник, 14 декабря

Небольшой дождь со снегом будет идти весь день.

В Киеве во вторник, 14 декабря, погода в течение всего дня будет пасмурной. Синоптики прогнозируют дождь.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Небольшой дождь со снегом будет идти весь день, но ближе к вечеру он должен окончиться. Температура воздуха 0 +1 градус. Ветер северный, 3-10 м/с.

Отметим, что некоторые регионы Украины накроют дожди, иногда с мокрым снегом, в Карпатах ударит мороз, а на юге днем температура поднимется до +6 тепла.

Ночью в стране, кроме востока и юго-востока, ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков только в северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь с мокрым снегом.

Sinoptik.ua

Ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

Погода в Украине: начало недели будет с осадками, туманом и порывистым ветром

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