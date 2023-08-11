В Киеве велосипедист упал с шестиметровой высоты в воду

Велосипедист не справился с управлением и слетел в воду с обрыва.
В Киеве мужчина на велосипеде упал с шестиметрового обрыва в воду.
Об этом сообщает столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как выяснилось, во время поездки велосипедист не справился с управлением и слетел в воду с шестиметрового обрыва.
Спасатели подняли мужчину на берег и оказали ему домедицинскую помощь.
После этого потерпевшего передали медикам.
Напомним, в Буче 13-летний парень для развлечения залез на крышу электропоезда – его поразило током, он получил более 90% ожогов тела.
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