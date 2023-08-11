В Киеве велосипедист упал с шестиметровой высоты в воду

Велосипедист не справился с управлением и слетел в воду с обрыва.

В Киеве мужчина на велосипеде упал с шестиметрового обрыва в воду.

Об этом сообщает столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, во время поездки велосипедист не справился с управлением и слетел в воду с шестиметрового обрыва.

Спасатели подняли мужчину на берег и оказали ему домедицинскую помощь.

После этого потерпевшего передали медикам.

Напомним, в Буче 13-летний парень для развлечения залез на крышу электропоезда – его поразило током, он получил более 90% ожогов тела.

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