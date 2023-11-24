В Киеве велосипедист обливал прохожих красной краской и исчезал: что о нем известно (фото)

В Киеве на Подоле велосипедист обливал прохожих красной краской и исчезал. Следствие установило 11 преступных эпизодов, совершенных фигурантом. Правоохранители разыскивают других граждан, пострадавших от действий злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Киева.

Во время отработки территории участковые офицеры полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый киевлянин, 1981 года рождения. У него была бутылка с красной краской. Цель своих поступков задержанный объяснить не смог. В общей сложности полицейские установили 11 человек, пострадавших от действий фигуранта.

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Дознаватели Подольского управления полиции объявили нарушителю о подозрении в грубом нарушении общественного порядка с мотивами явного неуважения к окружающим. Злоумышленнику грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

"Если вы также пострадали от действий злоумышленника, обращайтесь в Подольское управление полиции или по телефону 102", — призывают правоохранители.

Напомним, в Киеве извращенец распространял детскую порнографию. 32-летний фигурант подыскивал в социальной сети девочек и посылал им видео порнографического характера с участием детей. Кроме того, приглашал несовершеннолетних домой и просил прислать ему интимные фото за подарки.

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