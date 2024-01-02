В Киеве вебкамера из квартиры "засветила" работу ПВО 2 января – к владельцу пришла СБУ (видео)

СБУ заблокировала две вебкамеры, "засветившие" работу ПВО во время ракетной атаки России на Киев 2 января.

Служба безопасности Украины демонтировала вебкамеры, транслировавшие работу ПВО и локацию критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки оккупационной армии РФ 2 января.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Как рассказали правоохранители, речь идет о двух роботизированных онлайн-камерах внешнего наблюдения, которые были сломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за Силами обороны в Киеве.

Одно из устройств установили на балконе многоквартирного дома и использовали местный ОСМД для мониторинга придомовой территории.

Однако в результате хакерского взлома враг получил удаленный доступ к управлению этой вебкамерой. Спецслужбы РФ меняли угол обзора и подключили ее к стриминговой платформе на YouTube. Таким образом, оккупанты скрыто фиксировали всю визуальную информацию в диапазоне работы камеры.

Другое устройство внешнего наблюдения заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители использовали его для присмотра за придомовым паркингом.

Киберспециалисты СБУ установили, что этой вебкамерой враг удаленно руководил для скрытой фиксации прилегающей территории, включая объекты критической инфраструктуры.

С помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву.

Как добавили в СБУ, всего с начала полномасштабного вторжения РФ киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тысяч ИР-камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине.

СБУ призывает владельцев уличных вебкамер прекратить онлайн-трансляции со своих устройств, а граждан – сообщать об обнаруженных стремах с таких камер на официальный чат-бот СБУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Срочные новости от СБУ! Россияне СЛОМАЛИ КАМЕРЫ В КИЕВЕ и наблюдали за атакой!

Напомним, Россия 2 января устроила масштабную ракетную атаку по Украине – основным направлением удара стал Киев.

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