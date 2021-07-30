Первую очередь откроют уже в этом году — на День Независимости — 24 августа, полностью закончить локацию планируют за год.

В Киеве ВДНХ частично превратится в большой спортивный парк. Там уже начали его строительство.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 30 июля.

В парке планируют создать беговые и велодорожки, локации для занятий кросфитом, йогой и фитнесом, тренажеры, баскетбольные и футбольные площадки и даже бассейн с трамплином.

При разработке советовались с профессиональными спортсменами и представителями уличных культур.

Первую очередь откроют уже в этом году — в День Независимости — 24 августа.

Полностью закончить локацию планируют за год.

Вход в спортивный парк будет бесплатным.

"Когда мы посмотрели на ВДНХ, как именно мы должны его трансформировать, мы поняли, что это величественное место, это огромное, мощное место — публичное пространство, которое должно выполнять какую-то важную национальную функцию", — говорит генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

Такой проект не имеет аналогов в Украине и в Европе, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Потому что здесь объединены все уличные и спортивные культуры в одном объекте на свежем воздухе", — говорит он.

Новости Украины: в Киеве ВДНХ частично превратится в большой спортивный парк

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку