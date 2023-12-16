В Киеве вандалы уничтожили дуб в память о погибшем Романе Ратушном – фото

Дерево в память о погибшем Герое Романе Ратушном простояло всего несколько дней.

В Киеве неизвестные срезали 12-летний дуб, который горожане высадили 13 декабря, чтобы почтить память известного столичного активиста и разведчика Романа Ратушного, погибшего в бою под Изюмом Харьковской области, 9 июня 2022 года. Ему было 24 года.

Об этом сообщили в "Киевзеленстрое".

Преступление произошло в ночь на 15 декабря в Шевченковском районе столицы на улице Сечевых Стрельцов. Дерево простояло всего два дня.

"Неизвестные лица уничтожили дерево, оставив небольшую нижнюю часть ствола. Двенадцатилетний дуб, предоставленный общественной организацией "Сохранить Цветы Украины", должен стать символом борьбы за независимость Украины и живым напоминанием о цене нашей свободы", — говорится в сообщении.

Дуб в память о погибшем Романе Ратушном / Фото: Киевзеленстрой

Срезанный дуб в память о погибшем Романе Ратушном / Фото: Киевзеленстрой

Срезанный дуб в память о погибшем Романе Ратушном / Фото: Киевзеленстрой

Столичные коммунальщики и меценаты обратились к правоохранителям с просьбой установить и привлечь к ответственности уничтоживших дуб.

"Каждое неправомерное удаление зеленых насаждений столицы наказывается законом! Коммунальное объединение призывает киевлян и гостей столицы быть сознательными и с уважением относиться к нашим Героям, которые ценой собственной жизни приближают Украину к победе", — подчеркнули в "Киевзеленстрое".

Роман Ратушный с первых дней полномасштабной войны присоединился сначала к рядам территориальной обороны Киева, а затем воевал как разведчик в составе 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". До полномасштабного вторжения Роман возглавлял общественную инициативу "Защитим Протасов Яр". Активист вместе с единомышленниками сражался против строительства многоэтажек в парковой зоне Киева.

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