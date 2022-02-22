В Киеве вандалы снова осквернили памятник воинам АТО: фото

Неизвестные облили памятную доску в Голосеевском районе столицы красной краской.
В Киеве вандалы снова осквернили памятник воинам АТО.
Неизвестные облили памятную доску в Голосеевском районе столицы красной краской.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Местные жители, заметившие такой вандализм в парке имени Рыльского, обратились в полицию.
На место выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские отметили, что случай зарегистрирован, позже будет принято решение о квалификации происшествия.
К слову, в 2019 году вандалы уже обливали этот памятник в парке Рыльского краской.
За совершенное вандалам грозит штраф или до пяти лет ограничения свободы.
Напомним, в Шевченковском районе Киева неизвестные выстрелили в здание адвокатской конторы из гранатомета РПГ-26.
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