В Киеве валютные мошенники обманули мужчину на $46 тысяч и наехали на полицейского во время побега

В Киеве валютные мошенники обманули мужчину на $46 тысяч и наехали на полицейского во время побега

Вместо гривен киевлянину дали сувенирные купюры.

В Киеве валютные мошенники обманули мужчину на $46 тысяч и наехали на полицейского во время побега.

Вместо гривен киевлянину дали сувенирные купюры.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Злоумышленники разместили объявления в сети интернет об обмене иностранной валюты по выгодному курсу. Откликнувшись на указанное объявление, потерпевший договорился о встрече с последними с целью обмена 46 тысяч долларов США.

Во время встречи пострадавший сел в автомобиль злоумышленников и передал денежные средства для обмена. В свою очередь последние передали ему сумку с купюрами, похожими на национальную валюту Украины. Выходя из автомобиля, потерпевший увидел, что вместо денежных средств ему предоставили сувенирные купюры и потребовал вернуть ему деньги. В свою очередь злоумышленники быстро сорвались с места и пытались на автомобиле скрыться с места совершения преступления. Во время преследования сотрудниками полиции женщина, которая находилась за рулем, повредила несколько припаркованных автомобилей и совершила наезд на полицейского, нанеся ему телесные повреждения. Другой соучастник в это время выбежал из автомобиля и скрылся.

Женщину-водителя авто задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 УК Украины.

По результатам проведенных мероприятий в течение суток правоохранителям удалось установить личность сообщника и задержать его на территории Днепропетровской области. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины. Часть похищенных у потерпевшего средств изъята.

Сейчас к обоим подозреваемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 688 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр. Преступники выдавали себя за банковских сотрудников и полицейских, а затем обворовывали.

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