В Киеве в зоопарке треснувшее стекло в вольере с медведями заклеили аппликацией: фото

В Киеве в зоопарке треснувшее стекло в вольере с медведями заклеили аппликацией: фото

Остается надеяться, что стекло не будет трескаться дальше, и никто из посетителей зоопарка не пострадает.

В Киевском зоопарке треснуло стекло в вольере с медведями.

Работники зоопарка решили заклеить трещины аппликацией.

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Об этом сообщил "РБК-Украина" и обнародовало фото.

Судя по фотографий, стекло вольера с медведями покрыто трещинами, которые просто решили скрыть. Остается надеяться, что стекло не будет трескаться дальше, и никто из посетителей зоопарка не пострадает.

Напомним, у слона Хораса из киевского зоопарка в июле появился обновленный вольер с "Баобаб" — стилизованным теневым навесом. Скульптуру "Баобаб" изготовили из фибробетона на металлическом каркасе. Скульптура — огромная. Ее высота — 8,8 м. Диаметр ствола — от 2,4 до 2 метров. Диаметр кроны — 10 м.

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