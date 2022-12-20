В Киеве в ЖК "Комфорт Таун" взорвался газовый баллон, среди пострадавших — четырехмесячный младенец (фото)

После взрыва в квартире на втором этаже произошел пожар.
В Днепровском районе Киева взорвался газовый баллон.
Инцидент произошел во вторник, 20 декабря, в 5.30 на территории жилого комплекса "Комфорт Таун".
Об этом сообщают "Факты ICTV".
После взрыва в квартире на втором этаже произошел пожар.
Машины скорой забрали людей с ожогами, среди них был четырехмесячный младенец.
Число пострадавших устанавливается.
В квартире выбило окна и часть стены.
Также в Сети сообщили, что из-за нарушения правил парковки пожарные машины не могли своевременно проехать в дом.
Напомним, в "Укрэнерго" рассказали, когда в Киеве удастся заживить больше потребителей.
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