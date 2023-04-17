В Киеве в железном вагончике сгорело два человека

В Киеве ночью вспыхнул пожар, в результате которого есть жертвы.

В Киеве в ночь на 17 апреля в Днепровском районе произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в г. Киев.

"17 апреля в 4:44 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Каховской, 64 в Днепровском районе столицы. По прибытию подразделений было установлено, что пожар произошел в отдельно стоящем здании размером 2х4 м.

Во время тушения пожара были обнаружены тела двух человек. В 5:36 возгорание было ликвидировано", — говорится в сообщении.

Чрезвычайщики устанавливают обстоятельства и причины пожара.

Напомним, в Киевской области нашли задушенную школьницу, которая имела множество планов.

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