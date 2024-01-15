В Киеве в затопленном нечистотами укрытии на Метростроевской уже провели санитарную очистку: фото

Укрытие в Соломенском районе столицы подтопило из-за засорения канализации.
В Киеве 15 января в помещениях укрытия по улице Метростроевской, 11 в Соломенском районе проведена санитарная обработка.
Об этом сообщает КГГА.
Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Соломенского района города Киева вместе с подрядной организацией прорабатывают технические мероприятия, чтобы избежать аварийных ситуаций в дальнейшем.
Отметим, в ночь на 13 января из-за засорения дворовой канализационной сети в укрытии произошло подтопление.
Через несколько часов аварийная бригада "Киевводоканала" прочистила канализационную сеть, а управляющая компания получила заявку на саноборбку.
Теперь эти работы выполнены.
В КГГА обращают внимание, что большинство укрытий столицы находятся на балансе служб районных администраций и предприятий. Поэтому их должностные лица несут прямую ответственность за ремонт, техническое состояние и доступ к этим помещениям.
Из городского бюджета районным администрациям, как балансодержателям, было выделено более 1,8 млрд гривен на ремонтные работы в укрытиях. Формирование перечня необходимых работ на объекте, избрание подрядной организации, контроль за выполнением работ осуществляют районы как распорядители средств.
Напомним, в одной из школ Киева во время воздушной тревоги обрушился потолок укрытия, в котором находились дети.
Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что в этом школьном укрытии сорвало вентиль батареи отопления, в результате чего затопило потолок и он обрушился. "Потолок в этом укрытии типа "армстронг" — с легкими плитами, которые быстро впитали воду и набухли. В результате значительного увеличения веса за счет воды обвалился сегмент подвесного потолка”, — объяснил Попко.
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