В Киеве в ТРЦ "Ретровиль" на ребенка упала витрина: появилось видео

В Киеве в ТРЦ "Ретровиль" на ребенка упала витрина: появилось видео

В результате ЧП у мальчика колото-резаные раны, трещина на ноге.

В Киеве в ТРЦ "Ретровиль" на ребенка упала витрина.

В результате у ребенка колото резаныераны, трещина на ноге.

Об этом сообщает Telegram-сообщество Kievmap.

"Персонал не помогал ребенку, медсестра стояла рядом и просто вызвала скорую. А первую помощь оказывали свидетели", — говорится в заметке.

Родители вызвали полицию, чтобы зафиксировать случай.

"После приезда полиции к нам не вышел ни администратор, ни директор, а на вопрос полиции к охране, когда подойдет администрация, охрана ответила, что якобы они заняты", — говорят родители.

Напомним, в Киеве на Оболони на воде перевернулся катер, к которому был привязан парашютист, мужчину унесло ветром. Его пытаются поймать.

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