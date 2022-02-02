В Киеве в течение января зафиксировано четыре температурных рекорда

В Киеве в течение января зафиксировано четыре температурных рекорда

Среднемесячная температура воздуха января в столице составила -1,3°С, что выше климатической нормы на 1,9°С.

В Киеве в течение января зафиксировано четыре температурных рекорда.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Обсерватории, среднемесячная температура воздуха января в столице составила -1,3°С, что выше климатической нормы на 1,9°С.

Холоднее всего было 13 января, когда минимальная температура снизилась к утру до -14,9°С, а самое теплое – 5 числа, когда максимальная температура повысилась до +10,7°С.

Через месяц в Киеве климатологи зафиксировали четыре температурных рекорда и один рекорд максимальной скорости ветра (23 м/с 14 января).

Осадков на проспекте Науки выпало 50 мм или около полутора норм.

Напомним, в Киеве 3 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Ночью температура воздуха 1-3 градуса мороза. Днем на столбиках термометров – около нуля.

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