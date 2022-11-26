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В Киеве в течение дня удержится туман: жителей столицы просят быть осторожными

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
89
Время на прочтение
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В Киеве в течение дня удержится туман: жителей столицы просят быть осторожными

Фото: УНИАН

Видимость составит 200-500 м.

Утром и днем субботы, 26 ноября, в Киеве будет густой туман. Видимость на дорогах составит 200–500 м.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В связи с ухудшением погодных условий водителям столицы дали несколько советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Пешеходы также призывают быть внимательными и одевать световозвращающие элементы: фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Напомним, в Киеве 26-27 ноября также будут идти дождь и мокрый снег, иногда налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура   ночью и днем около 0°С.

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Дата публикации
Просмотры
89
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