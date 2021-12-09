В Киеве в тату-салон горе-мастера привели свинью, чтобы набить ей гигантские купола: фото

Организация UAnimals, занимающаяся защитой животных, написала заявление в полицию.

В Киеве салон Lamarch tattoo-studio заявил, что якобы установил национальный рекорд, загнав свинью в тату-салон и снимая на видео издевательство над испуганным животным. Национальный реестр рекордов официально заявляет, что действия этих пока неустановленных лиц не являются и не могут иметь ничего общего не только с рекордом, но даже с человеческим подобием этих горе-мастеров.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

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"Обкуренные молодые люди мордуют животное и даже не понимают, что на самом деле здесь уместно говорить не о рекорде, а об уголовной ответственности за издевательство над животным, которое четко прописано в законе Украины, о существовании которого они, очевидно, даже не слышали. Но хуже всего, что ни один из этих "героев видосика" даже не догадывается, что безмолвное и совершенно беззащитное перед этой оргией животное выглядит гораздо благороднее, чем кто-либо из них", — написала она.

Сообщается, что "мастера" решили привести в салон живую свинью и заявили, что сделают на ней огромную татуировку куполов. Кадры в социальной сети салон обнародовал 7 ноября.

В описании закрытого Instagram аккаунта Lamarch tattoo-studio указано, что они "не принимают зоозащитников", а также "любят похрюкать".

Соответствующие действия являются уголовным правонарушением по 3 ст. 299 УКУ.

Организация UAnimals, занимающаяся защитой животных, написала заявление в полицию.

В Украине вступил в силу закон №2351 по имплементации некоторых положений европейского законодательства в сфере охраны животного и растительного мира.

Напомним, в Киеве на Дорогожичах женщина бросила собаку в парке и уехала из Украины. Рядом с собакой лежали ее игрушки и записка: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должен его оставить". Сейчас Джеку ищут хозяев.

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