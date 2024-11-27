В Киеве в скором времени откроют движение транспорта через Подольский мост: названа дата

В Киеве с 1 декабря будет разрешено движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостом через реку Днепр. Решение поддержал Совет обороны Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Владимир Кличко

В частности, откроется движение по новому тоннелю, соединяющему мостовой переход с съездом на улицу Петра Вершигоры, ведущий к проспекту Романа Шухевича и жилому массиву Троещина.

Для крупногабаритного транспорта Подольский мостовой переход остается закрытым.

Напомним, Подольский мостовой переход – это двухъярусное сооружение, состоящее из трех мостов и эстакад. Верхний ярус предназначен для автомобильного движения с шестью полосами, а нижний – для эстакады метро на Троещину.

Строительство моста началось 30 лет тому назад. В 1993 году Кабмин утвердил проект, предусмотрев длину перехода 7,04 км, а завершение строительства планировалось к 2002 году.

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