В Киеве в школе, расположенной напротив Дарницкой РГА, упал подвесной потолок: фото

К счастью, в результате обрушения никто не пострадал.
В Киеве в школе №296 упал подвесной потолок.
К счастью, в результате обрушения никто не пострадал.
Об этом сообщает паблик "Типичный Киев".
"Пикантности ситуации добавляет то, что школа расположена прямо напротив Дарницкой РГА", — говорится в сообщении.
Напомним, в Черниговской области в Новгород-Северской гимназии №1 обрушился потолок. На парты учеников упали куски цемента. По данным местных СМИ, обвал потолка в этой гимназии происходит уже в третий раз.
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