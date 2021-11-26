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В Киеве в школе, расположенной напротив Дарницкой РГА, упал подвесной потолок: фото

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В Киеве в школе, расположенной напротив Дарницкой РГА, упал подвесной потолок: фото

Фото из социальных сетей

К счастью, в результате обрушения никто не пострадал.

В Киеве в школе №296 упал подвесной потолок.

К счастью, в результате обрушения никто не пострадал.

Об этом сообщает паблик "Типичный Киев".

"Пикантности ситуации добавляет то, что школа расположена прямо напротив Дарницкой РГА", — говорится в сообщении.

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Напомним, в Черниговской области в Новгород-Северской гимназии №1 обрушился потолок. На парты учеников упали куски цемента. По данным местных СМИ, обвал потолка в этой гимназии происходит уже в третий раз.

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