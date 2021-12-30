В Киеве в садике ребенка затравили за отказ матери скинуться на подарок

В Киеве в садике ребенка затравили за отказ матери скинуться на подарок

Женщина отказалась давать 5 тысяч на приветствие учителей.

В одном из детских садов в Святошинском районе Киева возник скандал из-за постоянных поборов. Ребенка одной из самых возмущавшихся матерей пообещали сделать "белой вороной".

Об этом рассказала сама женщина рассказала в Facebook ОО "БАТЬКИ SOS".

"За прошлый учебный год родители сдали более 50 тысяч гривен (на ремонт группы и ежемесячно в фонд)! В мае от ПРК (председатель родительского комитета – ред.) пришло в вайбер-чат сообщение, что в фонде группы минус две тысячи, и деньги снова нужно", — написала мать Марина Б. в группу "РОДИТЕЛИ SOS" 27 декабря.

Уже в текущем учебном году председатель комитета потребовала, чтобы родители сдали ей по 200 гривен и еще по 300 гривен на канцелярию. Кроме того, родители должны были заплатить по 5 тысяч гривен на поздравление педколлективу с профессиональным праздником.

Женщина отказалась платить 5 тысяч гривен на подарки и еще 200 "просто да", дав деньги только на тетради для ребенка. Тетради купили, но ребенка заставили писать на листочках. Когда мать начала возмущаться, ПРК сообщила ей, что ребенок станет "белой вороной".

Кроме того, недовольных матерей на родительском собрании, по их словам, унижали и оказывали давление. Но возмущенные женщины обратились в Департамент образования и науки КГГА и Районное управление образования.

"В Министерстве качества образования сообщили, что ситуация является булингом. Потому что ребенок писал на листочке, пока мы разбирались с этой историей", – рассказала Марина.

В садике начались проверки, а в параллельной группе также возник скандал – родители сдавали деньги "на окна" и прочее по 2 тысячи гривен с человека. "Посыпались" новые жалобы и, в настоящее время, заведующие вынесли выговор и лишили годовой премии, а родительский комитет расформировали.

Напомним, в обуховском лицее №4 учительница начальных классов тогда еще первоклассника ударила головой о парту, а другого ученика била по рукам. Дело долго не выходило за пределы школы: администрация просила никуда не обращаться, а школьная психолог вообще учила детей не рассказывать о конфликте родителям.

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