В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека

На месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты.

В Днепровском районе Киева в результате взрыва гранаты погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня вечером в полицию обратился гражданин с сообщением о том, что в соседней квартире прогремел взрыв. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и врачи", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Еще один мужчина – брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи.

На месте продолжают работу профильные службы. После завершения проверки события будет предоставлена правовая квалификация.

Напомним, ранее сообщалось, что в Фастове в Киевской области во время конфликта незнакомец ударил ножом в грудь 18-летнего парня.

Кроме того, мы ранее информировали, что в городе Украинка на Киевщине пьяный водитель внедорожника врезался в фасад дома.

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