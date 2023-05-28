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В Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе — Кличко

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1872
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе — Кличко

Экстренные службы выехали на место падения обломка дрона. / Фото: pixabay.com

Стала известна оперативная ситуация по враждебной атаке на столицу Украины.

"Печерский район. Предварительно в результате попадания обломков произошло возгорание крыши дома. Пострадавшие – информация уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — об этом сообщает КМВА в социальных сетях.

Тем временем мониторинговые каналы информируют о "порции" очередных вражеских дронов, которые залетают в Украину с севера.

"Взрывы в Соломенском районе. Службы направляются на место. В Святошинском районе работает ПВО. В Печерском районе пожар на крыше 9-этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место", — уточнил информацию глава столицы Виталий Кличко.

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Дата публикации
Просмотры
1872
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