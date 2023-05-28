В Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе — Кличко

Стала известна оперативная ситуация по враждебной атаке на столицу Украины.

"Печерский район. Предварительно в результате попадания обломков произошло возгорание крыши дома. Пострадавшие – информация уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — об этом сообщает КМВА в социальных сетях.

Тем временем мониторинговые каналы информируют о "порции" очередных вражеских дронов, которые залетают в Украину с севера.

"Взрывы в Соломенском районе. Службы направляются на место. В Святошинском районе работает ПВО. В Печерском районе пожар на крыше 9-этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место", — уточнил информацию глава столицы Виталий Кличко.