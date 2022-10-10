В Киеве в результате "прилетов" повреждены объекты критической инфраструктуры — Кличко

В Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры в результате вражеских "прилетов".

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах работают", — отметил он.

Напомним, оккупанти утром 10 октября ударили ракетами по центру Киева и Соломенскому району.

Кличко призвал жителей столицы не просто находиться в укрытиях во время тревоги, а по возможности оставаться дома.

Центральные улицы Киева, по его словам, перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.

В результате ракетного удара по Киеву утром 10 октября, по предварительным данным, погибли от 5 до 8 человек. Еще более 20 человек получили ранения.

Обстрел Киева

Российские оккупанты атаковали Киев утром 10 октября. Во время масштабной воздушной в столице раздалось несколько взрывов.

Очевидцы сообщают, что на месте "прилета" в центре прямо посреди дороги горят гражданские автомобили. Как сообщает "Общественное" со ссылкой на ГСЧС, в результате российской ракетной атаки погибли и ранены.

После этого киевляне слышали еще ряд взрывов, последний был около 9:40. Его слышали на Позняках, Петропавловской Борщаговке и других районах столицы, а также Вишневом на Киевщине.

Между тем, все подземные станции метро в Киеве работают как укрытие. Впрочем, движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".

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