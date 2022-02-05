В Киеве в результате пожара в пятиэтажке погиб человек: фото

В Киеве в результате пожара в пятиэтажке погиб человек: фото

В результате возгорания также пострадал мужчина.

В Подольском районе Киева вечером в пятницу, 4 февраля, в результате пожара в квартире на улице Электриков погиб человек.

Об этом сообщается на Facebook-странице Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Отмечается, что информация о возгорании в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажки, поступила на спецлинию "101" в 22:52.

Огнеборцы ближайших пожарно-спасательных подразделений, прибывшие на место происшествия, эвакуировали восемь жителей дома.

"Во время тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, было обнаружено тело человека. Также пострадал мужчина, его передали бригаде скорой помощи", — рассказали чрезвычайники.

К тушению пожара на площади 40 квадратных метров привлекли пять единиц основной и специальной техники, в 23:30 возгорание удалось локализовать, а менее чем через 20 минут его ликвидировали. На месте работали 18 спасателей.

"Обстоятельства трагического случая и причину пожара устанавливают правоохранительные органы", — добавили в ГСЧС.

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