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В Киеве в результате пожара в многоэтажке один человек погиб, эвакуировали 20 человек — Кличко

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
850
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве в результате пожара в многоэтажке один человек погиб, эвакуировали 20 человек — Кличко

Фото: ТСН.ua

Идет очередная неспокойная ночь в Украине.

В Голосеевском районе, где в результате падения обломков, произошел пожар в многоэтажке, спасатели эвакуировали из дома 20 человек.

Об этом в социальных сетях сообщает глава Киева Виталий Кличко.

"Один человек погиб. Одна пожилая женщина госпитализирована медиками. Двоим пострадавшим оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

"В результате пожара в многоэтажном доме Голосеевского района эвакуированы 20 человек. Один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно люди. Информация уточняется", — уточнили информацию в КМВА.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили из-за вражеских дронов.

Также в Сети показали первые фото ночной атаки на Киев 30 мая 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
850
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