В Киеве в результате пожара в многоэтажке один человек погиб, эвакуировали 20 человек — Кличко

В Голосеевском районе, где в результате падения обломков, произошел пожар в многоэтажке, спасатели эвакуировали из дома 20 человек.

Об этом в социальных сетях сообщает глава Киева Виталий Кличко.

"Один человек погиб. Одна пожилая женщина госпитализирована медиками. Двоим пострадавшим оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

"В результате пожара в многоэтажном доме Голосеевского района эвакуированы 20 человек. Один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно люди. Информация уточняется", — уточнили информацию в КМВА.

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