В Киеве в результате пожара в квартире погибла женщина

9 сентября в 19:57 пришел вызов о пожаре в квартире по адресу ул. Петра Скоропадского, 33, что в Голосеевском районе.

Об этом сообщает ГСЧС в сообщении в социальных сетях.



На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место было установлено, что возгорание произошло в квартире на 1 этаже 10 этажного жилого дома. В сильно задымленной квартире спасатели нашли двух человек и передали медикам. Спасатели сразу начинали тушение.



"В 20:25 возгорание было локализовано на площади 20 кв.м, а в 20:38 — ликвидировано".

К сожалению, есть пострадавший мужчина с признаками отравления продуктами горения и погибшая женщина – владельцы квартиры", — говорится в сообщении.



На месте работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 чел. личного состава

Причины пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, что ранее в Киеве вспыхнул масштабный пожар в центре города.