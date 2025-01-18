В Киеве в результате обстрела погибли три человека — КМВА

В Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома.
Российские агрессоры, утром, 18 января обстреляли Киев баллистическими ракетами В результате обстрела погибли три человека.
Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"Количество погибших в Шевченковском районе увеличилось до 3", — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что были повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее закрывают на вход и выход.
Напомним, ранее сообщалось, что 18 января в Киеве и ряде регионов Украины прозвучала серия мощных взрывов.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Киевщине в результате падения обломков БПЛА ранен ребенок.
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