В Киеве в результате обстрела погибли три человека — КМВА

В Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома.

Российские агрессоры, утром, 18 января обстреляли Киев баллистическими ракетами В результате обстрела погибли три человека.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Количество погибших в Шевченковском районе увеличилось до 3", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что были повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее закрывают на вход и выход.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 января в Киеве и ряде регионов Украины прозвучала серия мощных взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Киевщине в результате падения обломков БПЛА ранен ребенок.

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