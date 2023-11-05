В Киеве в результате непогоды пострадал человек, подтоплен ряд улиц

В Киеве в воскресенье, 5 ноября, ожидаются неблагоприятные погодные условия — уровень опасности: умеренный, местами значительный дождь, порывы ветра 17-22 м/с.

Об этом предупредил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В КМВА также рассказали, что в результате усложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города. Также известно об одном человеке, который получил черепно-мозговую травму.

В Святошинском районе:

– ул. Стеценко (ликвидируется);

– проспект Курбаса (ликвидировано);

– ул. Героев Космоса (ликвидировано);

– бул. Академика Вернадского,(ликвидировано).

В Оболонском районе : ул. Казанская (ликвидируется).

В Дарницком районе и:

– ул. Ташкенская (ликвидируется);

– ул. Переясловская (ликвидируется).

Кроме того, в Святошинском районе, в результате падения дерева, была повреждена наружная газовая труба в 9-ти этажном жилом доме.

"Будьте внимательны и осторожны на улице. Учитывайте опасности, которые могут нести погодные явления. В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупредили о непогоде 5 ноября – где сильно ухудшится погода.

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