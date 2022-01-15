В Киеве в результате мощного ветра погиб мужчина: в ГСЧС рассказали подробности (фото, видео)

В Киеве в результате мощного ветра погиб мужчина: в ГСЧС рассказали подробности (фото, видео)

На машину с людьми во время урагана упало дерево.

В Киеве во время непогоды 14 января на машину упало гигантское дерево, зажав внутри водителя и пассажирку. К сожалению, мужчина умер.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС столицы.

Известно, что вечером пятницы, 14 января, на улице Верховинной, 34 в Святошинском районе, в результате мощных порывов ветра дерево упало на стоящий во дворе автомобиль. В салоне на тот момент были водитель и его пассажирка, оказавшиеся заблокированными в машине.

Неравнодушные достали женщину из поврежденного автомобиля и передали медикам. На место также приехали спасатели, убиравшие огромное дерево автокраном. После того, как автомобиль освободили, спасатели деблокировали тело погибшего водителя и передали правоохранителям.

Кроме того, падая, дерево задело столб электросетей с проводами, повредив тем самым еще около десятка автомобилей.