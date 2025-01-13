В Киеве в ресторане отказались обслуживать военного в форме: указание руководства

По словам военного, это уже не первый случай такого унижения со стороны руководства этого ресторана.

В Киеве, в одном из ресторанов Оболонского района, работник отказался обслуживать военного.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что военный зашел в заведение выпить кофе. Работник отказался обслуживать военного. Свое решение он объяснил тем, что мол владелец заведения запрещает пускать посетителей в военную форму.

Далее приводим диалог между военным и работником ресторана.

Военный: Ты военнослужащему отказываешься делать кофе.

Работник: Да, при всем уважении, я не могу. Мне запретили обслуживать...

Военный: Кто вам запретил обслуживать военных?

Работник: К сожалению, я не могу сказать. Руководство заведения.

В Киеве в ресторане отказались обслуживать военного

Как добавляет Оbozrevatel, инцидент произошел 12 января, в 21.30.

В комментарии изданию военный рассказал, что на место происшествия приезжали правоохранители, которые выяснили: посетитель трезв и не совершает никаких правонарушений, и после этого уехали.

По словам военного, это уже не первый случай такого унижения со стороны руководства этого ресторана.

"Каждый раз во время появления военных гражданин Турции Айхан О. вызывает полицию Оболонского района и полицию охраны, поскольку использует помещение ресторана как собственный офис и проводит там встречи, постоянно общаясь на русском языке. Руководство ресторана в лице директора Руслана, менеджера Инны и совладельца гражданина Турции Айхана О. проявили пренебрежение к военным", – утверждает воин.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержан мужчина, пытавшийся поджечь мемориал в честь погибших Героев на Майдане Незалежности.

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