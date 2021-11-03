В Киеве в разгар коронавируса уволили врача-инфекциониста Дубровского: что известно

Никакие варианты, чтобы остаться и дальше помогать людям, даже не рассматривались руководством.

В Киеве в разгар коронавируса из Киевской клинической больницы №4 уволили врача-инфекциониста Евгения Дубровского. Ему сказали написать заявление по собственному желанию, по-хорошему, и уволили из больницы. Никакие варианты, чтобы остаться и дальше помогать людям, даже не рассматривались руководством.

Об этом сообщил сам врач в Facebook.

"С начала этой недели я больше не сотрудник Киевской клинической больницы №4".

▪ Насколько это разумно, в такой сложный период сокращать кадры, которых и так критически не хватает, судить не мне. Однако иллюстрация ситуации есть: Украина продолжает терять медиков в стационарах, процесс продолжается.

▪ Давление "сверху" очевидно. Хотя многое я не знаю, и, скорее всего, не хочу даже узнавать.

▪ Я многим обязан больнице, где проработал почти 10 лет. Здесь меня учили, воспитывали и выращивали, как специалиста, достойные учителя. Своим коллегам я низко кланяюсь за весь переданный опыт и знания, которые будут и дальше использоваться исключительно для помощи людям", — написал он.

Дубровский отметил, что у него все хорошо и он немедленно приступает к работе.

"Буду и дальше направлять всю свою энергию на лечение людей, научную деятельность и внедрение здравого смысла во многие сферы нашей жизни. Я благодарен руководству за то, что мне дают шанс развиваться и двигаться дальше. Когда одни двери закрываются, другие, оказывается, давно ждали открытыми", — резюмировал врач.

В то же время ТСН.ua обратился с запросом к руководству Киевской клинической больницы №4 и ожидает ответа в ближайшее время.

Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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