В Киеве в районе Дарницкой площади по адресу Павла Усенко, 7/9 произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания (СТО).

Об этом рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.

"Пока площадь пожара уточняется. К тушению огня привлечены 20 спасателей и четыре пожарных автомобиля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные работают на месте происшествия, пытаясь оперативно потушить пламя и предотвратить его дальнейшее распространение.

В Киеве в районе Дарницкой площади масштабный пожар: что горит

По словам очевидцев, в районе слышны звуки детонации, что может свидетельствовать о наличии взрывоопасных предметов.

Напомним, в Киеве по улице Лейпцигской в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД) вспыхнул пожар.

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