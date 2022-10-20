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В Киеве в Протасовом Яру высадили аллею в память о Романе Ратушном: фото

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© Киевзеленстрой
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Аллея станет символом мужества и несокрушимости каждого, кто защищает нашу страну от оккупантов.

В Киеве по улице Протасов Яр высадили аллею из 37 деревьев в знак памяти о киевском активисте, защитнике Украины Романе Ратушном.

Об этом сообщает пресс-служба КО "Киевзеленстрой".

Отметим, что Ратушный боролся за экологическое настоящее и будущее столицы, сначала как активист, а после полномасштабного вторжения — как военный. Так что аллея станет символом мужества и несокрушимости каждого, кто защищает нашу страну от оккупантов.

"В знак памяти о Романе Ратушном — общественном деятеле и защитнике Украины, недалеко от мурала, названного в его честь, высадили дубы, ели и березы", — сказал генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Напомним, 24-летний Роман Ратушный погиб в бою под Изюмом Харьковской области 9 июня.

Роману Ратушному навсегда 24. В Киеве простились с погибшим активистом

Роману Ратушному навсегда 24. В Киеве простились с погибшим активистом

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