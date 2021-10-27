В Киеве в правительственном квартале горело двухэтажное здание, входящее в архитектурные памятки: фото

Местные рассказали, что дому больше 200 лет.

В Киеве в правительственном квартале произошел масштабный пожар.

ЧП произошло на улице Мазепы.

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Об этом сообщает Magnolia TV.

"Загорелось двухэтажное нежилое здание, которое входит в архитектурные памятники. Местные рассказали, что дому более 200 лет. И именно таким образом застройщики пытаются избавиться от исторического здания, потому что уже почти три года на этом месте планируют возвести многоэтажку. Дом уже не раз поджигали. Несмотря на то, что рядом расположено Главное управление СБУ г. Киева", — говорится в сообщении.

Огонь охватил крышу и через деревянное перекрытие распространился по всему зданию. Однако спасателям удалось обуздать пламя.

Предварительно известно, что никто не пострадал.

Окончательные причины возгорания выяснит следствие.

Напомним, в Броварах ночью произошел масштабный пожар.

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