В Киеве в пожаре погибли 2 человека (фото)

Возгорание возникло в одной из квартир на 8 этаже девятиэтажки.
В Киеве во время пожара в квартире погибли два человека, еще один человек пострадал.
Об этом передает ГСЧС Киева.
Инцидент на улице Ореста Левицкого в Деснянском районе столицы.
Возгорание возникло в одной из квартир на 8 этаже девятиэтажки. К сожалению, пожарные обнаружили тела двух человек. Также один человек пострадал.
"В 17:36 возгорание ликвидировали на площади 30 кв. м. Тушение пожара осложнялось сильной запаркованностью придомовой территории и захламленностью помещения, в котором возникло возгорание", – рассказали спасатели.
Причина пожара и обстоятельства трагического случая будут установлены правоохранителями.
Напомним, что в Харьковской области во время пожара в психоневрологическом интернате пострадали 6 человек.
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