В Киеве в пожаре погибли 2 человека (фото)

Возгорание возникло в одной из квартир на 8 этаже девятиэтажки.

В Киеве во время пожара в квартире погибли два человека, еще один человек пострадал.

Об этом передает ГСЧС Киева.

Инцидент на улице Ореста Левицкого в Деснянском районе столицы.

Возгорание возникло в одной из квартир на 8 этаже девятиэтажки. К сожалению, пожарные обнаружили тела двух человек. Также один человек пострадал.

"В 17:36 возгорание ликвидировали на площади 30 кв. м. Тушение пожара осложнялось сильной запаркованностью придомовой территории и захламленностью помещения, в котором возникло возгорание", – рассказали спасатели.

Пожар в Киеве

Причина пожара и обстоятельства трагического случая будут установлены правоохранителями.

Напомним, что в Харьковской области во время пожара в психоневрологическом интернате пострадали 6 человек.

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