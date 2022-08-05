В Киеве в последний путь провели миллионера, добровольцев, поэта и бывшего пленника

В Киеве простились с украинскими героями, погибшими от рук российских оккупантов.

5 августа в Киеве на Майдане, Владимирском и Михайловском соборах прощались с погибшими. На каждое из траурных мероприятий приходили сотни людей, несли цветы и обещали отомстить врагу. Воздавали честь добровольцам и миллионерам, поэту и бывшему пленному. Все эти прощания объединяет то, что каждый из этих людей погиб от рук рашистов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Погибших добровольцев "Правого сектора" Майдан Незалежности встречает, склонившись на колено. Два белых гроба, накрытые флагами Украины, флагами "Правого сектора" и боевыми шлемами погибших бойцов. Андрей Жованик и Юрий Коваленко погибли в Донецкой области.

"В стрелковом бою, возглавляя группу казаков, погибли наши собратья. Это огнестрельные шаровые ранения в прямом стрелковом ближнем бою. Соледар держится и по сей день", — говорит доброволец из "Правого сектора" Арсений.

Траурная церемония – прямо под стелой Независимости, потому что и боролись они за независимость.

Друг Андрея Жованика Роман Коваль рассказывает, что еще с начала 1990-х он, еще совсем юношей, боролся за Украину. Больше всего любил, когда его называли не просто воином, а казаком.

"Он это слово воспринимал как самоидентификацию", – говорит президент исторического клуба "Холодный Яр" Роман Коваль.

На войне бойцы имели псевдонимы Татарин и Сокар — сегодня у них почетный караул из собратьев и длинная очередь из тех, кто чтит их и кладет цветы.

5 августа только в столице четыре публичных траурных церемонии прощания.

Перед Владимирским собором – фотографии улыбающихся людей. На каждой из них Алексей Вадатурский – директор сельхозпредприятия "Нибулон". Уже внутри собора – семейные фото семьи Вадатурских Раисы и Алексея. Они погибли вместе – ракета прилетела в дом семьи во время мощного обстрела Николаева.

Здесь говорят – это потеря не только для аграрной Украины, но и большая потеря для целого города Николаева.

"Вадатурский был как один из символов города Николаева, символ возрождения судостроения, не только Николаева, но и Украины. Он первый, кто начал говорить, что зерно надо перевозить по рекам, а не по дорогам и разбивать эти дороги. Он многое сделал для Николаева. ..", — отметил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Под стенами Михайловского собора прощаются с Глебом Бабичем. Он погиб неделю назад – машина взорвалась на мине. Но здесь говорят не о смерти – Глеба вспоминают как веселого человека и поэта.

"Я ему говорил: "Глеб, я не понимаю, что у тебя происходит в голове, когда ты пишешь такие стихи, но это гениально!". А он говорит: "Спасибо тебе, друг!", — вспоминает ветеран российско-украинской войны Алексей Петров.

Его стихи становились песнями, а одна из них – стала гимном 10-й бригады.

На прощание приходит пятый президент Украины Петр Порошенко.

Здесь одно прощание сменяется другим. С Донбасса домой возвращается Владимир Гунько. Он был бойцом батальона Донбасс, попал в плен, провел там больше 100 дней, но не потерял силы духа и чувства юмора.

"Более 100 дней он был в плену, прошел короткую реабилитацию и более 100 дней, когда вернулся на фронт", — отметил друг Владимира Гунько Владимир Рунец.

С первых дней полномасштабного вторжения он рвался на передовую и чуть больше недели назад добился перевода в Бахмут.

"Просто прилетела бомба ночью, как это бывает постоянно в Бахмте. Там нет ни одного места, которое можно было бы назвать тылом, потому что от бомб, которые используют россияне, нет укрытий".

Похоронят Владимира Гунько уже 6 августа в родной Винницкой области.

Напомним, что спикер украинского офиса Amnesty International уволился из-за скандального отчета.

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