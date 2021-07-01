В Киеве в помещении жилого дома вспыхнул супермаркет: видео

Причины пожара устанавливаются.
В Киеве на бульваре Кольцова в четверг, 1 июля, вспыхнул супермаркет. На месте пожара работают спасатели.
Об этом сообщают в сообществе "Киев оперативный".
Супермаркет расположен в помещении жилого дома. На видео заметно, что огонь охватил часть фасада и частично уничтожил его.
На месте происшествия работают спасатели, которые ликвидируют последствия возгорания. Также уже прибыли правоохранители и медики.
В ГСЧС в г. Киеве сообщили, что пожар произошел в пристройке к магазину. Площадь возгорания составила 20 кв.м. С места пожара эвакуировали покупателей.
"Было установлено, что возгорание произошло в пристройке к магазину с угрозой распространения огня на магазин. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации людей. В 19:48 возгорание было локализовано на площади 20 кв. м и в 20:07 ликвидировано", - говорится в сообщении.
Напомним, в Мукачево из-за пожара в гостинице сгорело несколько крыш, а сотни зданий остались без света.