В Киеве в помещении жилого дома вспыхнул супермаркет: видео

Причины пожара устанавливаются.

В Киеве на бульваре Кольцова в четверг, 1 июля, вспыхнул супермаркет. На месте пожара работают спасатели.

Об этом сообщают в сообществе "Киев оперативный".

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Супермаркет расположен в помещении жилого дома. На видео заметно, что огонь охватил часть фасада и частично уничтожил его.

На месте происшествия работают спасатели, которые ликвидируют последствия возгорания. Также уже прибыли правоохранители и медики.

В ГСЧС в г. Киеве сообщили, что пожар произошел в пристройке к магазину. Площадь возгорания составила 20 кв.м. С места пожара эвакуировали покупателей.

"Было установлено, что возгорание произошло в пристройке к магазину с угрозой распространения огня на магазин. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации людей. В 19:48 возгорание было локализовано на площади 20 кв. м и в 20:07 ликвидировано", - говорится в сообщении.

Напомним, в Мукачево из-за пожара в гостинице сгорело несколько крыш, а сотни зданий остались без света.

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