Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве в помещении суда раздался взрыв: первые подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2791
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве в помещении суда раздался взрыв: первые подробности

Шевченковский районный суд Киева. Фото: официальная страница суда в Facebook

В МВД рассказали первые подробности.

В Шевченковском районном суде Киева в среду, 5 июля, раздался взрыв. На месте происшествия работают правоохранители.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Полицейские подтвердили информацию, что произошел взрыв в помещении суда в Шевченковском районе.

"В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи. Информация будет обновляться", — говорится в сообщении.

Впоследствии глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что взрыв организовал подсудимый, приехавший на заседание суда. По данным некоторых СМИ, речь идет об Игоре Гуменюке, который в 2015 году бросил в сторону правоохранителей гранаты под помещением Верховной Рады.

Напомним, в Киеве будут судить экс-чиновников банка "Аркада" за растрату 16 млн грн.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2791
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация