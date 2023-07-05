В Киеве в помещении суда раздался взрыв: первые подробности

В МВД рассказали первые подробности.
В Шевченковском районном суде Киева в среду, 5 июля, раздался взрыв. На месте происшествия работают правоохранители.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Полицейские подтвердили информацию, что произошел взрыв в помещении суда в Шевченковском районе.
"В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи. Информация будет обновляться", — говорится в сообщении.
Впоследствии глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что взрыв организовал подсудимый, приехавший на заседание суда. По данным некоторых СМИ, речь идет об Игоре Гуменюке, который в 2015 году бросил в сторону правоохранителей гранаты под помещением Верховной Рады.
Напомним, в Киеве будут судить экс-чиновников банка "Аркада" за растрату 16 млн грн.
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