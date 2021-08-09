В Киеве в парке Шевченко продолжают показывать фильмы: афиша

Каждый день недели посвящается определенной тематике.

В парке Шевченко продолжают показывать кино. Там проходит "Киновернисаж под открытым небом", в рамках которого каждый вечер демонстрируют украинские фильмы последних лет.

Каждый день недели посвящается определенной тематике.

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Понедельник является днем документальных лент, вторник — исторических и ретроспективных фильмов, а среда уже традиционно является днем детского кино. Четверг будет посвящен артхаусным или короткометражным фильмам. А в дни уик-энда зрителей ждет массовое и приключенческое кино.

9 августа — "Рубеж. Грубешевская операция", режиссер — Олеся Моргунець-Исаенко, 2019 год.

В понедельник по традиции покажут документальное кино. В фильме речь идет о совместной борьбе украинских и польских повстанцев против советских оккупантов в 1946 году.

Премьера картины состоялась на международном кинофестивале "Молодость" в 2019 году. В том же году фильм занял III место в номинации "Полнометражный документальный фильм" Национальной программы Ровенского МКФ "Город Мечты". Также фильм был включен в конкурсную программу фестиваля Niepokorni Niezłomni Wyklęci в Польше.

10 августа — "Моя война", режиссер — Маша Кондакова, 2021.

С тех пор как 2014 пророссийские наемники организовали восстание на востоке Украины, сотни женщин присоединились в ряды армии. Лишь единицы пришли к линии фронта. Режиссер Маша едет в зону боевых действий, чтобы следить за повседневной жизнью трех таких женщин.

11 августа — "11 Детей из Моршина", режиссер — Аркадий Непиталюк, 2019 год.

Моршин был основан на месте падения метеорита, который богат редким металлом — осмием. Стремясь заработать легкие деньги, Снежана решает обмануть всех и завладеть ценным объектом. Все бы ничего, если бы на ее пути не появились 11 детей из Моршина. Сплотившись в единое целое ради единой цели, они начинают борьбу против несправедливости.

12 августа — "восточников", режиссер — Энди Ива, 2019 год.

Позывной главного героя — "Борода". Он неугомонный оптимист и способен решить любой вопрос. Вот и на этот раз он — первый, когда надо отправиться в штаб, чтобы "выбить" необходимое для обеспечения своего подразделения. В напарники Борода берет с собой молодого новичка с позывным "Режиссер". Вместе им придется ехать через блокпосты, прифронтовые города и села, встречаться с военными и гражданскими, попадая в различные передряги.

Когда: начало в 21:30.

Где: парк имени Тараса Шевченко, за памятником Кобзарю.

Вход на все показы бесплатный.

Напомним, киновернисаж под открытым небом будет работать до 25 августа.

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