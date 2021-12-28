В Киеве в парке "Отрадный" загородили озеро, в которое провалились дети: фото

В Киеве в парке "Отрадный" загородили озеро, в которое провалились дети: фото

Возле озера размещена защитная сетка, а также еще и мешки во избежание попадания в водоем со склона.

В Киеве в парке "Отрадный" за последние дни в озеро провалились двое детей, катавшихся со снежной горки и не рассчитавших направление.

Об этом сообщается на странице КП УЗН Соломенского района Facebook, где опубликованы фото.

Также читайте Теплее обычного: синоптикиня рассказала о погоде в январе и феврале

Отмечается, что возле озера размещена защитная сетка, а также еще и мешки во избежание попадания в водоем со склона.

Также в коммунальном предприятии обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра.

Напомним, в Киеве 28 декабря объявлен первый уровень опасности, желтый. Ожидается туман, видимость 300-500 м и гололедица.

Впрочем, на новый год синоптики обещают сказочную погоду. 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов. Ночью прогнозируется мелкий снег, все остальное время — без осадков.