В Киеве в парке на Отрадном столб ударил током такса

В Киеве в парке на Отрадном столб ударил током такса

Бьющийся током столб оказался неисправным и после инцидента его отремонтировали.

В Киеве в парке на Отрадном женщина выгуливала свою таксу. Пес подошел к столбу по привычке пометить и получил удар током.

По словам испуганной владелицы, собака полторы минуты скулила, тряслась и еле дошла домой. На теле таксы обнаружили синяки и потрескавшиеся капилляры.

Женщина вызвала электриков на место происшествия.

После инцидента с таксой коммунальщики провели проверку системы освещения. Об этом рассказала главный инженер КП УЗН Соломенского района Виктория Майструк на телеканале "Киев".

"Приехали специалисты из КП "Кивсгорсвет" и специальными приборами проверили, есть ли неисправность в столбе", — пояснила она.

Майструк отметила, что по результатам проверки обнаружена неисправность провода питания узла соединения. Работники провели ремонтные работы.

"Кроме того, будут проведены дальнейшие работы по обследованию системы освещения во избежание подобных опасных ситуаций", — добавила она.

Инженер отметила, что это первый случай, когда к ним обратились с информацией о том, что столб ударил кого током. И подчеркнула, что в таком случае необходимо обязательно обращаться в КП по содержанию зеленых насаждений.

Напомним, пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют.

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