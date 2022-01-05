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В Киеве в парке на Отрадном столб ударил током такса

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В Киеве в парке на Отрадном столб ударил током такса

pixabay.com

Бьющийся током столб оказался неисправным и после инцидента его отремонтировали.

В Киеве в парке на Отрадном женщина выгуливала свою таксу. Пес подошел к столбу по привычке пометить и получил удар током.

По словам испуганной владелицы, собака полторы минуты скулила, тряслась и еле дошла домой. На теле таксы обнаружили синяки и потрескавшиеся капилляры.

Женщина вызвала электриков на место происшествия.

После инцидента с таксой коммунальщики провели проверку системы освещения. Об этом рассказала главный инженер КП УЗН Соломенского района Виктория Майструк на телеканале "Киев".

"Приехали специалисты из КП "Кивсгорсвет" и специальными приборами проверили, есть ли неисправность в столбе", — пояснила она.

Майструк отметила, что по результатам проверки обнаружена неисправность провода питания узла соединения. Работники провели ремонтные работы.

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"Кроме того, будут проведены дальнейшие работы по обследованию системы освещения во избежание подобных опасных ситуаций", — добавила она.

Инженер отметила, что это первый случай, когда к ним обратились с информацией о том, что столб ударил кого током. И подчеркнула, что в таком случае необходимо обязательно обращаться в КП по содержанию зеленых насаждений.

Напомним, пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют.

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