В Киеве в общежитии произошел пожар и прорвало пожарный гидрант: что известно

Утром 15 декабря на улице Лейпцигской в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД) вспыхнул пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар произошел на третьем этаже, в одной из комнат общежития учебного заведения", — говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар на площади в 5 кв. м в 09:22, а в 09:35 полностью ликвидировали. Комната выгорела почти дотла.

Местные СМИ сообщают, что вместе с пожаром прорвало пожарный гидрант, и фонтан в несколько метров затопил улицу.

Во время тушения пожара с верхних этажей были эвакуированы 11 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 20 спасателей и 5 единиц техники. Причины пожара будут выяснять правоохранители.

Напомним, в Броварах во время пожара погибла женщина.

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