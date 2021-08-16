В Киеве в ночь на 17 августа перекроют движение на Индустриальном мосту (схема)

На путепроводе запланировано обустроить верхний слой покрытия.
В Киеве на Индустриальном путепроводе перекроют движение транспорта с 22:00 16 августа в 5:00 17 августа. Об этом сообщает "Киевавтодор".
На Индустриальном путепроводе запланировано обустроить верхний слой покрытия. Работы будут выполнять ночью, чтобы меньше влиять на трафик.
Во время работ прямой проезд через мост будет перекрыт.
Схемы объезда:
- в направлении центра — ул. Борщаговская — съезд на ул. В. Гетьмана (в направлении Караваевых дач) — б-р Чоколовский — ул. Волынская — ул. Авиаконструктора Антонова — ул. К. Ушинского — б-р Чоколовский — ул. В. Гетьмана — пер. Индустриальный — ул. Борщаговская;
- в направлении Борщаговки — ул. Борщаговская — съезд на ул. В. Гетьмана (в направлении ст. м. "Шулявская") — ул. В. Гетьмана — просп. Победы — ул. П. Нестерова — ул. А. Цедика — ул. А. Довженко — ул. В. Гетьмана.
"Киевавтодор" просит прощение за неудобства.
Напомним, в Киеве для репетиции Дня Независимости перекроют ряд улиц: где нельзя будет проехать.