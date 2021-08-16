В Киеве в ночь на 17 августа перекроют движение на Индустриальном мосту (схема)

В Киеве в ночь на 17 августа перекроют движение на Индустриальном мосту (схема)

На путепроводе запланировано обустроить верхний слой покрытия.

В Киеве на Индустриальном путепроводе перекроют движение транспорта с 22:00 16 августа в 5:00 17 августа. Об этом сообщает "Киевавтодор".

На Индустриальном путепроводе запланировано обустроить верхний слой покрытия. Работы будут выполнять ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

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Во время работ прямой проезд через мост будет перекрыт.

Схемы объезда:

в направлении центра — ул. Борщаговская — съезд на ул. В. Гетьмана (в направлении Караваевых дач) — б-р Чоколовский — ул. Волынская — ул. Авиаконструктора Антонова — ул. К. Ушинского — б-р Чоколовский — ул. В. Гетьмана — пер. Индустриальный — ул. Борщаговская;

в направлении Борщаговки — ул. Борщаговская — съезд на ул. В. Гетьмана (в направлении ст. м. "Шулявская") — ул. В. Гетьмана — просп. Победы — ул. П. Нестерова — ул. А. Цедика — ул. А. Довженко — ул. В. Гетьмана.

"Киевавтодор" просит прощение за неудобства.

Напомним, в Киеве для репетиции Дня Независимости перекроют ряд улиц: где нельзя будет проехать.

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