В Киеве в нескольких районах перекроют отопление и горячую воду: что случилось

Коммунальщики предупредили киевлян о проблемах с отоплением и снабжением горячей водой.

В Киеве на выходных, 11-12 ноября, коммунальщики будут проводить технические работы на одном из теплоисточников столицы. В нескольких районах города перекроют отопление и горячую воду.

Об этом сообщает пресс-служба "КП Киевтеплоэнерго".

Так, с 6:00 утра 11 ноября до 6:00 13 ноября КП "Киевтеплоэнерго" проведет технические ремонтные работы на теплоисточнике, обеспечивающем теплом часть Печерского, Голосеевского, Соломенского и Днепровского районов Киева.

Как пояснили коммунальщики, необходимость ремонта обусловлена необходимостью выполнить внеплановые меры по повышению надежности теплоснабжения во время прохождения отопительного сезона.

"На период проведения ремонтных работ поставки отопления и горячей воды будут приостановлены. Наши службы работают в усиленном режиме, чтобы оперативно возобновить снабжение услуг", — говорится в сообщении.

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