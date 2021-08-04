В Киеве в начале августа зафиксировали невероятную аномалию: фото

В столичном парке Наталка зацвели магнолии.

В Киеве в начале августа зафиксировали невероятную аномалию.

В столичном парке Наталья зацвели магнолии.

Об этом сообщает telegram-сообщество "Киев без цензуры".

Обычно, магнолии, выращиваемые в Украине, начинают распускаться в начале апреля, а самый активный период их цветения — вторая половина апреля (именно в это время распускаются уже все деревья).

Однако есть виды магнолии, которые цветут поздней весной или даже летом. Например: магнолия обратнояйцевидная (Magnolia obovata), магнолия трехлепестковая (Magnolia tripetala), магнолия лекарственная (Magnolia officinalis) и т. д. Период их цветения: в мае — июне.

А вот летом цветет, например, магнолия крупноцветковая (Magnolia grandiflora). Период цветения — с июня по сентябрь. Это дерево остается красивым весь сезон, поскольку имеет вечнозеленые листья. По фактуре это блестящие, кожистые листья.

Напомним, в июле в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда. Среднемесячная температура была выше более чем на три градуса.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет август 2021 года.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку