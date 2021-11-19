В Киеве в многоуровневом паркинге произошел пожар: фото

На третьем этаже произошло возгорание автомобиля Renault Megane.
В Киеве в многоуровневом паркинге произошел пожар.
Чрезвычайное происшествие произошло 19 ноября в 7:43 на ул. Братиславской в Днепровском районе столицы.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
На место происшествия были направлены спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части, а также отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.
"На месте было установлено, что в паркинге, на третьем этаже произошло возгорание автомобиля Renault Megane. Пожарные сразу приступили к тушению пожара. В 08:09 возгорание было локализовано и в 08:13 — ликвидировано", — говорится в сообщении.
На месте происшествия были задействованы 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 членов личного состава.
Жертв и пострадавших нет.
Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.
Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе автомобиль вспыхнул прямо на ходу.
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