В Киеве в многоуровневом паркинге произошел пожар: фото

В Киеве в многоуровневом паркинге произошел пожар: фото

На третьем этаже произошло возгорание автомобиля Renault Megane.

В Киеве в многоуровневом паркинге произошел пожар.

Чрезвычайное происшествие произошло 19 ноября в 7:43 на ул. Братиславской в Днепровском районе столицы.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

На место происшествия были направлены спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части, а также отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

"На месте было установлено, что в паркинге, на третьем этаже произошло возгорание автомобиля Renault Megane. Пожарные сразу приступили к тушению пожара. В 08:09 возгорание было локализовано и в 08:13 — ликвидировано", — говорится в сообщении.

На месте происшествия были задействованы 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 членов личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе автомобиль вспыхнул прямо на ходу.

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