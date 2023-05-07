В Киеве в многоэтажном доме прогремел взрыв: первые подробности

Обошлось без пострадавших.
В Деснянском районе столицы сегодня, 7 мая, в квартире прогремел взрыв. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Сегодня в полицию Киева поступила информация, что в квартире на улице Лисковской взорвалась граната. По предварительной информации, боеприпас сдетонировал из-за неосторожного обращения", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что потерпевших нет. Мужчину, незаконно хранившего гранату, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье в жилой многоэтажке взорвалась граната. Один человек погиб, а один пострадал.
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