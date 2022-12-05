В Киеве в многоэтажке взорвался маленький газовый баллон и разнес квартиру (фото)

В Киеве на улице Марины Цветаевой произошел взрыв на 17 этаже 22-этажного дома. На кухне взорвался маленький газовый баллон и разнес квартиру.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

В результате взрыва была разрушена смежная стена комнаты, балкон, оконная рама с окном спальни, облицовка ванной комнаты и мебель, частично разрушена стена соседней квартиры. От обломков также повреждены припаркованные у дома три автомобиля и кондиционеры на 5, 10, 13 и 14 этажах.

38-летний квартиросъемщик получил незначительные ожоги верхних конечностей, головы и шеи. Его госпитализировали в ожоговый центр.

Взрыв произошел в результате несоблюдения правил эксплуатации газовых баллонов. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

"Света не было несколько часов. Он оставил, видно, плиту включенной. На плите - газовый баллон. Ну он маленький такой. Это еще не дай Бог, чтобы был большой. Он миллиметров 150 на 80 баллончик. Если бы был большой, там бы вынесло все", - рассказал знакомый владельца пострадавшей квартиры телеканалу "Киев".

Фото: Управление ГСЧС Киева

Фото: Управление ГСЧС Киева

Напомним, в Фастове на Киевщине 9-летний мальчик отравился угарным газом. Инцидент произошел из-за сбоя в работе котла. Мальчика госпитализировали в больницу.

Угарный газ: чего он так опасен и как выявить симптомы отравления – парамедик Ярослав Вус

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