В Киеве в метро уже курсирует поезд из вагонов, переданных Варшавой – фото

В конце октября столичное метро получило последние вагоны в рамках помощи от Варшавы.

В Киеве с 1 ноября по зеленой ветке метро уже курсирует поезд из вагонов, которые столица получили от Варшавы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Проехался в этом поезде. Вагоны удобные и хорошие", — написал мэр.

Виталий Кличко в вагоне метро, которое Варшава передала Киеву

Виталий Кличко добавил, что в качестве благотворительной помощи Варшава передала Киеву 60 вагонов метро.

Вагоны метро, которые Киеву передала Варшава

Вагоны метро, которые Киеву передала Варшава

Специалисты КП "Киевский метрополитен" производят все необходимые экспертизы вагонов. И часть еще добавят в подвижной состав столичного метро. А часть используют как технических доноров для капитальных ремонтов вагонов киевской подземки.

По данным КГГА, 80% подвижного состава, курсирующего по линиям киевского метро, изготовлено в советское время.

Напомним, в Киеве 31 октября возобновили движение под Дегтяревским путепроводом (фото).

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