В Киеве в метро под поезд попала женщина: как сейчас работает подземка

Работа на некоторых станциях изменилась, поскольку на месте инцидента работают правоохранители.
В Киеве изменилось движение поездов на некоторых станциях метро. Связано это с тем, что под один из вагонов попала женщина.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Как отмечается, движение поездов по синей линии метро осуществляется от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Лыбидская" до станции "Теремки". Закрыты на вход и выход станции: "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого"), "Олимпийская" и "Дворец "Украина".
"На станции "Дворец Украина" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе и медиков. Проводится необходимая работа. О возобновлении движения поездов сообщим дополнительно", — рассказали в КГГА.
В то же время ТСН.ua в полиции столицы добавили, что на месте работают следователи.
"На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители должны выяснить все обстоятельства", – рассказали в полиции Киева.
Напомним, что в Киеве разоблачили еще девять человек, публиковавших видео работы ПВО.
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