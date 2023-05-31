В Киеве в метро под поезд попала женщина: как сейчас работает подземка

В Киеве изменилось движение поездов на некоторых станциях метро. Связано это с тем, что под один из вагонов попала женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отмечается, движение поездов по синей линии метро осуществляется от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Лыбидская" до станции "Теремки". Закрыты на вход и выход станции: "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого"), "Олимпийская" и "Дворец "Украина".

"На станции "Дворец Украина" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе и медиков. Проводится необходимая работа. О возобновлении движения поездов сообщим дополнительно", — рассказали в КГГА.

В то же время ТСН.ua в полиции столицы добавили, что на месте работают следователи.

"На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители должны выяснить все обстоятельства", – рассказали в полиции Киева.

Напомним, что в Киеве разоблачили еще девять человек, публиковавших видео работы ПВО.

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